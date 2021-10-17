Скопье, 17 октября, 2021, 23:00 — ИА Регнум. В Северной Македонии 15 октября в результате исследования 3045 образцов выявили 329 новых носителей коронавируса. 200 пациентов в стране выздоровели. За день в стране умерли 13 пациентов с COVID-19, была зарегистрирована смерть еще пяти, умерших ранее.

Mike Norton Скопье

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Каждые три дня в стране с населением в два миллиона умирают свыше 50 человек с диагнозом COVID-19.

В министерстве здравоохранения республики сообщают, что с начала эпидемии в стране выявили 197 091 случай заражения. С начала пандемии 183 227 пациентов выздоровели. Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 6940.

Вакцинацию от COVID-19 прошло менее 50% взрослого населения Северной Македонии.