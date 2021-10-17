Тирана, 17 октября, 2021, 22:55 — ИА Регнум. В Албании 17 октября сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 2193 пациентов выявили 435 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели в стране еще 446 пациентов.

wstuppert Влёра, Албания

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В министерстве здравоохранения и социальной защиты страны заявили, что всего в Албании выявили 177 971 случай заражения коронавирусом, 168 883 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2820 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них 10 — за последние 24 часа, среди них 21-летний юноша. Продолжается рост смертности.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 6365. На стационарном лечении находятся 163 пациента. Если в соседнем Косово ситуация с коронавирусом почти стабилизировалась, в Албании число смертей за последний месяц возросло, однако не доходит до уровня прежних пиков.