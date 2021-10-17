Минск, 17 октября, 2021, 22:28 — ИА Регнум. Белоруссию покинул посол Франции в стране Николя де Лакост. Об этом 17 октября сообщили ТАСС во французской дипмиссии в Белоруссии.

Флаг Франции

«Да, посол (Николя де Лакост) уехал, — сказал сотрудник посольства. — Все заявления будут сделаны завтра (18 октября)».

Как передавало ИА REGNUM, 15 октября глава Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств СНГ заявил, что в целях укрепления роли и веса Содружества необходимо «предпринять дальнейшие реальные шаги по объединению усилий для совместной защиты интересов на мировом рынке».