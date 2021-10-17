Приштина, Сербия, 17 октября, 2021, 22:29 — ИА Регнум. По данным Института общественного здравоохранения Косово, в результате исследования 2484 образцов 17 октября в крае выявили 10 носителей коронавируса. 82 человека признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Bdx Приштинский университет, Косово

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Всего в Косово с начала пандемии выявили около 160 481 случай заражения, не считая сербское население края, 156 894 пациента уже здоровы, менее трех тысяч человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, за последние сутки жертв зарегистрировано не было.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения коронавирусом в Косово вновь снижается и составляет 673. Обе дозы вакцины от COVID-19 свыше 659 593 жителей Косово.