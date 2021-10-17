Афины , , 22:20 — REGNUM Две активистки из Соединенных Штатов попытались вывесить на афинском Акрополе плакат против зимних Олимпийских игр, которые пройдут в 2022 году в столице Китая, городе Пекин. Об этом сообщает газета «Нафтемборики».

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Сотрудники правопорядка задержали нарушительниц. По данным издания, ими были две студентки 18 и 22 лет, выступающие за независимость Тибета от Китая.

Напомним, огонь Олимпиады 2022 года будет зажжен в понедельник, 18 октября, на археологической площадке Древней Олимпии на греческом острове Пелопоннес. Сами игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.