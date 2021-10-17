Вознесенский район, Нижегородская область, 17 октября, 2021, 22:15 — ИА Регнум. По факту гибели на пожаре трех малолетних детей в Вознесенском районе Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области.

taschi1580 Пожар

По версии следствия, 17 октября в рабочем посёлке Вознесенское на ул. Сенная произошло возгорание частного жилого дома. Сотрудники МЧС, прибывшие на место ЧП, эвакуировали из дома женщину. Тела трех погибших детей были обнаружены после ликвидации пожара.

«Следователи … работают на месте происшествия, производя его детальный осмотр, — говорится в сообщении. — Изымаются необходимые предметы, назначаются экспертизы, допрашиваются свидетели».

Отмечается, что на контроле у руководителя следственного управления находится ход расследования данного уголовного дела.