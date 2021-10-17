Москва, 17 октября, 2021, 21:36 — ИА Регнум. В случае проведения «топорной» вакцинации детей от коронавируса в России может произойти социальный взрыв, считает лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Дарья Драй ИА REGNUM Дети

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Миронов обратил внимание на противоречивые высказывания: в 2020 году гражданам говорили, что «дети коронавирусом не болеют, им даже маски носить не надо», но уже в 2021 году сообщили об окончании испытаний вакцины для детей.

«Вот как объяснить такие метаморфозы? Лично я не понимаю! Наверное, именно поэтому государство, как вчера заявил один из видных представителей партии власти, проиграло информационную кампанию по вакцинации», — констатировал Миронов в Facebook.

Ещё больше недоумения вызывает то, что испытания вакцины на детях начали в июле, заявляли, что продлятся они год, в итоге Минздрав уже сейчас готов регистрировать вакцину, а с января — поголовно колоть, указал депутат Госдумы.

«Нигде в открытых источниках нет данных о ходе клинических испытаний. Очевидно, и речи не идёт о длительном поствакцинальном наблюдении. Неизвестно, как прививка может сказаться на детском организме через некоторое время. Нужна полная открытость и честность. «Топорной» вакцинации своих детей люди не потерпят. Произойдёт социальный взрыв!» — предупреждает Миронов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вице-спикер Госдумы от «Единой России» Пётр Толстой призвал заявить прямо, что «информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и объяснению людям необходимости вакцинации государство проиграло». «Это факт: у людей нет доверия к вакцине, на вопросы о том, почему бывают осложнения, почему вакцинированные все равно могут заболеть, никто не отвечает», — сказал парламентарий.