Азербайджан, 11 мая, 2005, 22:00 — ИА Регнум. Как сообщает ИА "АзерТАдж" со ссылкой на Государственной нефтяной компании (ГНКАР), в этом году в Азербайджане будет добыто 20 миллионов 293 тысячи тонн нефти. Это станет повторением рекордного показателя, достигнутого во второй год Великой Отечественной войны.

Основная часть добытой нефти придется на долю Азербайджанской международной операционной компании.

Отметим, что в прошлом году ГНКАР добыла 8 миллионов 976,4 тысячи тонн нефти, что на 51,7 тысячи тонн больше, чем в 2003 году. В этом году ожидается рост данного показателя.