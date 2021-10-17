Екатеринбург, 17 октября, 2021, 18:31 — ИА Регнум. В Свердловской области 16 октября зарегистрировано ещё 590 случаев заражения коронавирусом. 125 новых пациентов выявили в Екатеринбурге, сообщает оперштаб.

Permkrai.ru Коронавирус

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С начала пандемии в регионе обнаружили уже 148 312 заразившегося. Вылечились 135 745 человек.

В тяжёлом состоянии находятся 959 госпитализированных. Из них 456 подключены к аппаратам ИВЛ.