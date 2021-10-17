Анкара, 17 октября, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Соединённые Штаты предложили Турции приобрести истребители F-16 после исключения Анкары из программы по производству истребителей F-35, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Речь идёт о $1,4 млрд, которые мы выплатили за F-35. США в ответ на эту оплату сделали нам такое предложение (по покупке F-16). Мы им сказали, что сделаем всё, чтобы обеспечить нашу страну всем необходимым для её защиты», — сказал Эрдоган журналистам.

По его словам, Анкара работает над тем, чтобы турецкий воздушный флот «всегда был наготове и находимся в диалоге для того, чтобы решить эту проблему».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября агентство Reuters распространило информацию том, что Турция обратилась к США по поводу закупки и модернизации истребителей F-16. Возможность проведения сделки изучают Госдепартамент и профильное подразделение минобороны США.

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