Новосибирск, 17 октября, 2021, 17:16 — ИА Регнум. Полиция просит жителей Новосибирской области помочь найти тех, кто занимается реализацией поддельных медицинских документов. Соответствующее обращение появилось на сайте регионального управления МВД РФ.

Mos.ru/В. Новиков Сертификат о вакцинации от коронавируса

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«В связи с практикой других регионов, где имеются факты сбыта поддельных сертификатов о прохождении вакцинации против COVID-19, а также справок о медицинском отводе от вакцинации, сотрудники органов внутренних дел Новосибирской области принимают все необходимые меры, направленные на пресечение подобных действий», — уточнили в ведомстве. — Полиция Новосибирской области призывает граждан оказывать содействие в установлении лиц, осуществляющих изготовление и продажу поддельных сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции, а также справок о наличии антител и поддельных ПЦР-тестах, справок о медицинском отводе от вакцинации».

О подобных фактах новосибирцев просят сообщать в полицию.