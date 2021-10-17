Новосибирск, 17 октября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. В новосибирском региональном управлении МЧС России служат 2098 отцов, из них 129 являются многодетными, которые воспитывают трое и более детей. Об этом ИА REGNUM рассказали в самом ведомстве.

ГУ МВД РФ по Новосибирской области Новосибирского пожарного всегда ждут дома супруга и 14 детей

Отмечается, что в семьях 105 сотрудников, государственных служащих и работников чрезвычайного ведомства имеются по трое детей, 20 отцов воспитывают четверых, трое — пятерых детей, а пожарный отдельного поста 15-й пожарно-спасательной части Сергей Мацепуро воспитывает четырнадцать родных детей.

Напомним, что по указу президента России Владимира Путина в России утверждён День отца. Он отмечается в третье воскресенье октября. В 2021 году всех пап поздравляют сегодня, 17 октября.