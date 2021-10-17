Москва, 17 октября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Политики западных стран просчитались касательно вопроса перехода на альтернативные источники энергии, однако не могут этого признать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

«Допустили ошибки. Они просчитались. Они надеялись на ветрогенерацию, а ветер кончился», — заявил представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, на Западе также рассчитывали на спотовый рынок, «а спотовый рынок переехал туда, где дороже».

Как сообщало ИА REGNUM, энергетический рынок Евросоюза столкнулся с крайне высокими ценами на энергоносители, в частности, на газ. На пленарном заседании Российской энергетической недели российский лидер Владимир Путин отметил, что страны Евросоюза сами виноваты в том, что цены на газ на их энергорынке такие высокие — ЕС последовательно уходил от долгосрочных газовых контрактов с Россией и переводил все на биржевую торговлю.