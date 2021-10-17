Новосибирск, 17 октября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. В Новосибирской области от коронавируса начали прививать сотрудников организаций, подлежащих обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям. Об этом сообщает региональный минздрав.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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«Мы готовы выезжать в любые экзотические места, где есть наши граждане, которые должны вакцинироваться. Мы уже активно начали их вакцинировать, собрали списки со всех учреждений, которые проходят по постановлению главного государственного санитарного врача по Новосибирской области «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям граждан в Новосибирской области по эпидемическим показаниям», — прокомментировал главный врач новосибирской больницы № 4 Андрей Денисов.

Он добавил, что в их больнице пока в наличии есть все четыре российские вакцины — можно выбрать.