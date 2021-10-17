Новосибирск, 17 октября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. В Новосибирске по информации о неправомерных действиях подростков на Монументе Славы организована проверка. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Nso.ru «Монумент Славы в честь подвига сибиряков в годы Великой Отечественной войны» в городе Новосибирске

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, содержащая видеоролик с неправомерными действиями трёх подростков на мемориале, где расположена чаша с Вечным огнём. По данному факту организовано проведение доследственной проверки», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также участники происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, что ранее в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как трое детей расположилась у чаши с Вечным огнём в Новосибирске — один из них лежит на краю чаши, другой бросает в огонь мусор, третий курит.