Москва, 17 октября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Установка системы интеллектуального доступа к автомобилю Smart Key может сделать его более лёгкой добычей для угонщиков. Об этом сообщил установщик дополнительного автомобильного оборудования Антон Лейкин в беседе с Ura.ru.

Цитата к/ф «Берегись автомобиля». реж.Эльдар Рязанов. 1966. СССР Берегись автомобиля

Системы Smart Key позволяют заводить автомобиль с помощью электронной кнопки, что добавляет комфорт владельцу автомобиля. Но при использовании этой системы может понадобиться установка дополнительной защиты.

Лейкин объяснил, что системы Smart Key подвержены взлому с помощью специальных устройств и программного обеспечения. Он предупредил, что такое оборудование для угонщиков активно распространяется через мессенджеры.

Автоэксперт Юрий Панченко добавил, что одним из самых надёжных средств защиты автомобиля является иммобилайзер, которым оборудуются почти все современные автомобили. При штатной работе иммобилайзера злоумышленникам приходится потратить на взлом авто достаточно много времени, поэтому часто они не рискуют угонять такие автомобили.