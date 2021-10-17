Москва, 17 октября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале 17 октября пояснил, почему время уговоров привиться от коронавируса закончилось, и привёл доводы в пользу обязательной вакцинации:

Dmitry Rozhkov Александр Мясников

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»Курить вредно. Табак — единственный продукт, который убивает половину своих потребителей. Неумеренное потребление алкоголя убивает миллионы людей в год. Колбаса, выпечка, Кока-кола и ей подобные убивают людей десятками миллионов в год. Все это несомненные факты, но мы и курим, и пьём, и объедаемся! Да ещё и приговариваем: «Кто не курит и не пьёт — тот здоровеньким умрет!».

Но вакцина от коронавируса — о, это другое дело! «Сырая», «непроверенная», «от её побочки умирают люди!» Какая-то непробиваемая тупость! Да ещё и тупость заразная!!! «Ой, вот тот-то привился и заболел!».

Да, боец в бронежилете может получить пулю в голову. Да, пристёгнутый пассажир может погибнуть в автоаварии. Да, мотоциклист в каске может разбиться насмерть. Ну так что: отменим ремни безопасности, шлемы, бронежилеты?!

Я — за обязательную вакцинацию групп риска: пожилых и хронически больных людей. Малоэффективные маски можно сделать обязательными до отвращения, а единственно работающее средство нет?! Пьяному за рулем — нельзя, опасно для окружающих! Да, нельзя! Но ведь и невакцинированный из группы риска тоже опасен для окружающих!

Именно в нем, в таких вот тяжелоболеющих зарождаются новые штаммы коронавируса, перекидываются на больницы, других пациентов, и потом растёт смертность, снижается эффективность вакцин…

Я считаю, что время уговоров закончилось. И ещё: все, кто против вакцин — можете предложить что-то другое? Ну хоть наполовину такое же по эффективности? Ну так и закройте рот!»

Как сообщало ИА REGNUM, на 17 октября в 85 регионах России выявлено 34 303 новых случая коронавируса. С начала пандемии это максимум по числу заражений.