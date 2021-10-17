Москва, 17 октября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Минтранс и МВД РФ подготовили изменения в Правила дорожного движения, предусматривающие запрет на остановку на островках безопасности и направляющих островках. 17 октября об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления.

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В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что это решение поможет устранить хаотичную парковку в этих зонах. Отмечается, что во многих городах на островках безопасности и направляющих приходится размещать бетонные блоки, которые мешают парковке транспорта. Вместе с тем эти сооружения снижают безопасность движения и ухудшают внешний облик городских дорог.

Островком безопасности называется специально оборудования часть разделительной полосы, по которой проходит пешеходный переход. При переходе дороги пешеход может остановиться на таком островке, если, например, не успевает перейти дорогу за один цикл переключения светофора.

Направляющие островки размещаются между проезжими частями на пресечении автомобильных дорог. Они выделяются разметкой или невысокими бордюрами. Такие зоны помогают разделять потоки автомобили на оживлённых дорогах.