Москва, 17 октября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Вице-спикер Государственной думы Пётр Толстой («Единая Россия») считает, что государство не смогло объяснить гражданам, что необходимо прививаться от COVID-19. Об этом Толстой сказал в эфире телеканала НТВ (отрывок эфира опубликован в телеграм-канале Толстого).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пётр Толстой

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«Пора сказать прямо: информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и объяснению людям необходимости вакцинации государство проиграло», — сказал Толстой.

Политик уверен, что ответственность за проигрыш во многом лежит на ученых и экспертном сообществе.

«Считаю, что ученые и эксперты не смогли проявить себя в этом направлении: подход «мы сказали, а вы делайте» не работает», — считает вице-спикер.

Он констатировал, что у людей нет доверия к вакцине, а на вопросы о том, почему вакцинированные всё равно заболевают и почему бывают осложнения, никто не отвечает.

«Нужно объяснять людям, приводить доводы, а не пытаться заставить их просто поверить на слово», — сказал Толстой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти впервые опубликовали сводную статистику по вакцинации против коронавируса. Полностью вакцинированы в России 47 558 639 человек. Коллективный иммунитет оценивается в 45%.