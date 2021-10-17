Вашингтон, 17 октября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Газета Financial Times со ссылкой на источники пишет, что Китайская Народная Республика в августе 2021 года испытала гиперзвуковую ракету, способную нести ядерное оружие.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвук

По данным издания, Китай смог продемонстрировать «передовой космический потенциал», который застиг разведку Соединенных Штатов Америки врасплох.

Отмечается, что китайская ракета не достигла заданной цели, однако испытание показало, что Китай смог достичь впечатляющих результатов в разработке гиперзвукового оружия. КНР продвинулась в этом деле гораздо дальше, чем это предполагали американцы.

«Мы понятия не имеем, как они это сделали», — заявил один из источников газеты.

Китайская гиперзвуковая ракета теоретически может пролететь над Южным полюсом, что создает для США большую проблему, так как все их системы ПРО сосредоточены на северном полярном направлении.

В Пентагоне уже выразили озабоченность в связи с действиями Китая.