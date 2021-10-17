Нью-Дели, 17 октября, 2021, 07:04 — ИА Регнум. Как минимум 18 человек погибли в результате обрушений, наводнений и оползней, вызванных муссонными ливнями на юге Индии. Об этом 17 октября сообщает издание Hindustan Times.

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Ливни на юге страны продолжались непрерывно в течение суток, к утру 17 октября их интенсивность стала снижаться, однако угроза подтоплений и оползней остаётся во многих районах. Оползни отмечены в округах Коттаям и Иддуки, затопления зафиксированы в округах Патханамтитта, Эрнакулам, Триссур и Палаккад.

Число погибших в результате удара стихии в индийском штате Керала возросло до 18 человек, ещё несколько десятков человек числятся пропавшими без вести. Главный министр Кералы Пинарайи Виджаян назвал ситуацию в ряде районов штата критической. По его словам, местные власти вынуждены были обратиться за помощью к военным, ВМС и ВВС для проведения поисково-спасательных и восстановительных работ.

Объёмы накопившейся воды в водохранилищах Кералы уже подошли к критическому уровню, а ряд населённых пунктов оказался отрезанными от внешнего мира из-за разлива рек, наводнений и оползней.

Ранее ИА REGNUM сообщало о наводнениях, вызванных сильными ливнями в китайской провинции Шаньси.