Провинция Онтарио, Канада, 17 октября, 2021, 06:28 — ИА Регнум. Акция протеста против карантинных ограничений и обязательной вакцинации от COVID-19 состоялась в канадском городе Лондоне в провинции Онтарио. Об этом 17 октября сообщает телеканал CTV.

Флаг Канады

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Против обязательной вакцинации от COVID-19 и против введения ковид-паспортов протестовали несколько сотен человек, в том числе прибывшие из Торонто и других городов провинции. Протестующие выражали своё недовольство решением властей о вводе ковид-паспортов, которые, по мнению демонстрантов, значительно ограничивают права граждан Канады.

Без ковид-паспорта граждане не могут посещать кафе, рестораны, ходить в спортзалы и на концерты, а также принимать участие в массовых мероприятиях, в том числе присутствовать на занятиях у своих детей. Это вызвало недовольство у части канадских граждан, которые организовывают акции протеста в крупных городах страны.

Официально вакцинация от COVID-19 в Канаде осуществляется на добровольной основе, но ряд регионов, в том числе Альберта, Британская Колумбия, Квебек, Манитоба, Новая Шотландия и Онтарио, объявил о введении ковид-паспортов. Кроме того, для ряда категорий граждан и работающих в сфере медицины, образования и нескольких других вакцинация объявлена обязательной.

Ранее ИА REGNUM сообщало о новых акциях протеста во Франции против санитарных пропусков. В них приняли участие десятки тысяч человек.