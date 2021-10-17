Лима, 17 октября, 2021, 05:34 — ИА Регнум. Как минимум восемь человек погибли, около 20 пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями на юге Перу. Об этом 17 октября сообщает радио RPP.

Pravovoyicentr.ru ДТП

Авария произошла у въезда в город Арекипа, второй по величине город Перу. По предварительным данным, у автобуса, принадлежащего местной компании-перевозчику Tuti Tours, произошёл отказ тормозов, после чего он врезался в минивэн и в легковой автомобиль и перевернулся.

На месте происшествия от полученных травм скончались шесть человек, ещё два человека умерли в клинике Сан-Хуан-де-Диос, куда были доставлены большинство пострадавших. Всего в результате аварии пострадали более 20 человек, из них шестеро детей возрастом до десяти лет.

На месте происшествия работают сотрудники спецслужб. Устанавливаются причины и обстоятельства смертельного ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о восьми пострадавших в ДТП с участием автобуса, перевозившего нелегальных мигрантов в Болгарии.