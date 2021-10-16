Каракас, 17 октября, 2021, 02:37 — ИА Регнум. Похищением и грубым нарушением прав человека назвали экстрадицию из Кабо-Верде в США своего гражданина Алекса Сааба власти Венесуэлы. Об этом говорится в заявлении правительства южноамериканской республики, которое опубликовал министр связи и информации страны Фредди Ньаньес 17 октября в своём Twitter.

Венесуэла

«Правительство Боливарианской Республики сообщает о похищении венесуэльского дипломата Алекса Сааба правительством США при содействии властей Кабо-Верде, которые пытали его и безосновательно держали его под стражей 491 день без ордера на арест и надлежащего судебного разбирательства», — сказано в заявлении Ньаньеса.

Отмечается, что похищение Сааба представляет собой тяжкое нарушение прав человека. Власти Венесуэля возложили ответственность за жизнь и здоровье Сааба на правительство Кабо-Верде и правительство США. Уточняется, что власти южноамериканской республики оставили за собой право принять меры по данному инциденту.

Ранее ИА REGNUM сообщало об экстрадиции властями Кабо-Верде в США гражданина Венесуэлы Сааба, обвиняемого в отмывании $350 млн в интересах правительства Венесуэлы.