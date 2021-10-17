Тегеран, 17 октября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. 15 октября секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана (SNSC) Али Шамхани отреагировал на недавние обвинения президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес Исламской Республики и посоветовал соседней стране проявлять сдержанность, чтобы «не попасть в дьявольскую ловушку». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Игнорирование принципов и требований соседей, ложные и неконструктивные заявления не являются признаком добросовестности и благоразумия», — написал Шамхани в твиттере. Он отметил, что обвинение страны, которая известна как герой борьбы с наркотиками, не имеет никакого смысла и обоснования.

В ответ на высказывания президента Азербайджана, министр иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде ранее заявил, что подобные обвинения служат интересам израильских властей, намеренных повлиять на братские отношения между Ираном и Азербайджаном.

Указав на прочные братские отношения между двумя народами, Хатибзаде отметил: «К сожалению, несмотря на позитивные сообщения, полученные из Баку в ходе различных контактов, государство намерено делать ложные заявления в средствах массовой информации, на которые будет дан соответствующий ответ с иранской стороны».