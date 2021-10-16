Кабул, , 22:47 — REGNUM В провинции Баглан, расположенной на северо-востоке Афганистана, возобновились бои между боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в России) и бойцами Фронта национального сопротивления (ФНС). Об этом сообщает ТАСС.

Афганистан

По данным агентства, в ходе столкновений погибли два командира ФНС, террористы также понесли потери.

Напомним, 15 августа боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) без боя вошли в столицу Афганистана, город Кабул. Президент страны Ашраф Гани сложил с себя полномочия и покинул страну.