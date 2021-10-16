Сеул, 16 октября, 2021, 20:48 — ИА Регнум. Руководители разведслужб Южной Кореи, США и Японии проведут встречу в Сеуле, на которой обсудят ситуацию вокруг Северной Кореи. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на источник.

Bjørn Christian Tørrissen В КНДР

По данным источника, встреча пройдет на следующей неделе за закрытыми дверями. Вопросы, которые будут обсуждаться в ходе встречи, неизвестны.

Напомним, 14 октября в госдепе США сообщили о том, что передали для КНДР предложения по сотрудничеству и ждут ответов от Пхеньяна.