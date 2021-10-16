Лондон, 16 октября, 2021, 20:41 — ИА Регнум. Более 43 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили за последние сутки в Британии. Об этом 16 октября свидетельствуют данные правительства страны.

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По последним данным, заражение коронавирусом в стране было выявлено у 43 423 человек.

Отмечается, что в Британии от COVID-19 за последние 24 часа скончались 148 пациентов, общее число жертв эпидемии превышает 138,5 тыс.

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября американский университет Джонса Хопкинса сообщил, что общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 240 млн.