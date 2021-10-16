Вашингтон, 16 октября, 2021, 20:23 — ИА Регнум. Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 240 миллионов. Об этом 16 октября сообщает американский университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, в мире было выявлено всего 240 218 264 заразившихся SARS-CoV-2.

Также указывается, что на данный момент на планете суммарное количество летальных исходов от COVID-19 выросло до 4 892 383.

Как передавало ИА REGNUM, 2 октября американский университет Джонса Хопкинса сообщил, что в США число умерших среди больных с COVID-19 превысило 700 тысяч человек.