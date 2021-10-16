Стамбул, Турция, , 17:35 — REGNUM Поддержку Турции в вопросе противодействия нелегальной миграции продолжит оказывать Европейский союз (ЕС). Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявила 16 октября канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в резиденции «Хубер» в Стамбуле.

Ангела Меркель и Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

«В ЕС готовы к вкладу в предотвращение потоков незаконных мигрантов, — сказала канцлер. — Поддержка Анкары в этом вопросе — обязательное условие, необходимость».

Как передавало ИА REGNUM, 15 октября канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Брюсселе заявила, что новое правительство Германии будет проевропейским «понимающим роль ЕС в поддержании мира и свободы».