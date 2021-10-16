Минск, , 17:34 — REGNUM Начальник отдела главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии Вячеслав Орловский рассказал, в каких случаях может наступить уголовная ответственность за подписку на экстремистский телеграм-канал.

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«Телеграм-канал может признаваться как экстремистским материалом, так и экстремистским формированием. Если у него статус экстремистского формирования, то его подписчики, действительно, могут стать фигурантами уголовных дел», — сказал он изданию «СБ.Беларусь сегодня».

При этом, уточнил он, подписка на ресурсы, признанные экстремистскими материалами, не наказуема, но при одном условии: если подписчик не оказывает поддержку в популяризации канала. Он также рассказал о различиях между понятиями экстремистские материалы и формирования.

«О различиях между материалами и формированиями проще сказать так: экстремистские материалы — это то, что делает человек, а экстремистские формирования — кто делает», — сказал Орловский.

Создателям, организаторам и участникам экстремистских формирований грозит лишение свободы до семи лет, простым людям, «которые из банального интереса или любопытства читают запрещенный канал, признанный экстремистским материалом, опасаться нечего, им следует отписаться от данного ресурса и вопросов к ним не возникнет», резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, совет министров Белоруссии принял 12 октября постановление № 575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма». Согласно документу, подписчикам экстремистских телеграм-каналов грозит уголовная ответственность».

Согласно сообщению белорусского госканала ОНТ, «подписчиков запрещенных телеграм-каналов начнут приравнивать к участникам экстремистского формирования». Читателям не одобренных госцензурой новостей и других материалов «грозит до 7 лет лишения свободы по статье 361−1», проинформировал гостелеканал.

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