Санкт-Петербург, 16 октября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Петербурге лабораторно подтвердили 3088 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 16 октября в городском оперштабе. Таким образом, суточная выявляемость за 15 октября возросла сразу на 456 случаев.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль скорой помощи в Петербурге

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Также за сутки в Петербурге зафиксировано 67 смертей от COVID-19, тем самым повторился показатель от 13 октября, ставший максимальным в статистике смертей за осень 2021 года. Всего за время пандемии в Петербурге выявлено 660 316 случаев инфицирования, выздоровели 606 786 человек, скончались от ковида 22 832 человека.

За последние сутки в городе с коронавирусом госпитализировали 513 пациентов, на 20 человек больше, чем сутками ранее. Выписан из больниц за минувшие сутки 451 пациент.

В коронавирусных стационарах Петербурга на утро 16 октября находилось 6979 пациентов, это на четыре человека больше, чем в предыдущие сутки. В реанимациях стационаров, лечащих COVID-19, в настоящее время лежит 631 человек (+14 к показателю предыдущих суток), в том числе 299 пациентов подключено к аппаратам ИВЛ (-2).

В Петербурге свободны 24,86% коронавирусных коек (от норматива Минздрава). Всего в городе на 16 октября развернуто 9482 таких коек в 15 городских и трех федеральных стационарах. Всего за сутки инфекционных коек стало больше на 1156, за счет перепрофилирования городской больницы №2 и развертывания дополнительных коек в Александровской больнице.

На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге, по состоянию на 16 октября, находится 34 654 человек, это на 1179 человек больше, чем сутками ранее.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге увеличился и составляет на сегодня 0,99 единицы (от норматива Роспотребнадзора, равного 1 единице). Он показывает, сколько человек в среднем заражает один заболевший до своей изоляции.