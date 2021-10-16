Минск, 16 октября, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 2068 и достигло 570 006. Об этом БЕЛТА сообщили 16 октября в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

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«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 570 006 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 4386.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 543 072 человека вылечились от нового заболевания и что всего в Белоруссии было проведено 9 076 450 тестов на SARS-CoV-2.

Напомним, сутками ранее в Белоруссии было выявлено более 2 тыс. носителей коронавируса.