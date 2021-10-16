Манила, 16 октября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. На Филиппины доставили партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 16 октября сообщило посольство России в республике на странице в соцсети Facebook.

Janssen.com Вакцинация

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«Самая крупная партия «Спутник V» доставлена на Филиппины 16 октября», — говорится в сообщении российского диппредставительства.

Отмечается, что всего в страну было доставлено 720 тыс. доз обоих компонентов российского препарата.

Как передавало ИА REGNUM, ранее власти Филиппин отменили карантин для туристов с прививкой из 49 стран.