Москва, 16 октября, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова заявила о начале работы счетчика вакцинации от COVID-19 и тепловой карты по эпидемиологической ситуации в стране.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

«Это данные о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета, а также тепловая карта по эпидемиологической ситуации, как в целом по России, так и в регионах», — сказала она.

Голикова добавила, что сведения о вакцинации россиян и тепловая карта будут обновляться еженедельно на сайте стопкоронавирус.рф.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 16 октября, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2 в России оценивается в 45%. Полностью вакцинированы в России 47 558 639 человек.