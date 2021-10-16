Анкара, , 16:00 — REGNUM Весомый вклад в урегулирование кризиса в Сирии внесла канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 16 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с Меркель в резиденции «Хубер» в Стамбуле.

Реджеп Тайип Эрдоган и Ангела Меркель Tccb.gov.tr

По его словам, представители двух стран обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, ситуацию в Сирии, Ливии и Афганистане.

«Турция нацелена на доведение товарооборота с Германией до отметки в $50 млрд в год, — сказал Эрдоган. — Важным мостом в связях между Анкарой и Берлином остается турецкая община Германии».

Президент Турции выразил надежду на то, что успешный курс Меркель на сотрудничество с Турцией продолжит новое правительство Германии.

Как передавало ИА REGNUM, 15 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после пятничной молитвы заявил, что в будущем борьба Анкары в Сирии станет совсем иной.