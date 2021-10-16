Новосибирск, 16 октября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2662 пациента, в том числе 59 детей. Об этом сегодня, 16 октября, сообщил оперативный штаб региона.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

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Уточняется, что в отделениях реанимации находятся 268 человек, на ИВЛ — 43 пациента.

Всего на территории области сделан 2 622 381 тест на коронавирус.