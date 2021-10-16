Новосибирск, 16 октября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 16 октября, за минувшие сутки выявлен ещё 241 случай заражения коронавирусом. Днём ранее — 256 случаев.

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«Скончались ещё одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 51 год, 69 лет, 71 год, 79 лет и женщины в возрасте 47 лет, 71 год, 73 года, 74 года, 75 лет, 76 лет, 84 года. Всего в регионе умерли 3185 человек», — сообщает оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрировано 66 547 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 5989 детей; 52 172 пациента полностью выздоровели (+146 за сутки).