Пекин, , 13:13 — REGNUM Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выпустил программную статью, в которой изложил основные направления работы по достижению общества всеобщего процветания в Китае. Статья опубликована в партийном журнале КПК «Цюши».

Си Цзиньпин считает, что на пути к обществу всеобщего процветания необходимо придерживаться следующих принципов:

Поощрять упорный труд и инновации, чтобы разбогатеть.

Придерживаться основы экономической системы на базе государственной собственности и здорового развития частного сектора.

Делать все возможное и жить по средствам.

Также Си Цзиньпин считает, что в Китае необходимо сформировать разумную схему распределения доходов. При этом китайские власти должны отдавать себе отчет в том, что все еще сохраняется существенный разрыв между уровнем развития КНР и развитыми странами на планете.

Поэтому в Китае необходимо придерживаться реалистичного подхода — не раздувать аппетиты и не давать обещания, которые невозможно выполнить.

Особое внимание обращено на тот факт, что в Китае нельзя допустить попадания в ловушку «велферизма», то есть жизни на пособиях от государства, что в итоге обернется воспитанием ленивых людей.

Си Цзиньпин подчеркивает, что всеобщее процветание — это долгосрочная цель — её нельзя достигнуть в одночасье. А потому, надо быть настойчивым и постепенном и упорядоченном продвижении к цели.

«Некоторые развитые страны находились в процессе индустриализации в течение сотен лет, но по причинам социальной системы проблема всеобщего процветания еще не решена, и неравенство между богатыми и бедными становится все более серьезным. Мы должны хорошо поработать над созданием демонстрационной зоны общего процветания в провинции Чжэцзян, побудить населенные пункты исследовать эффективные пути в соответствии с местными условиями, обобщить опыт и постепенно расширяться», — пишет Си Цзиньпин.