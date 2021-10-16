Екатеринбург, 16 октября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В Свердловской области 15 октября выявили 583 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Это больше, чем фиксировалось в предыдущие дни. 86 новых заразившихся обнаружены в Екатеринбурге. Всего в регионе зарегистрировано уже 147 722 носителя коронавируса.

Вылечились 135 332 пациента. А скончались от COVID-19 уже 6973 человека.