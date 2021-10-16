Москва, 16 октября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Новые легковые автомобили в России с начала года подорожали на 21%, а средневзвешенная цена превысила 2 млн рублей. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».

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По итогам августа 2021 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 2 млн 140 тыс. рублей. С начала года рост цен превысил 20%. В первом квартале средневзвешенная цена нового авто составляла 1,8 млн рублей, к концу второго — 1,9 млн рублей.

Одной из основных причин роста цен стали проблемы с поставками электронных компонентов, возникшие с конца 2020 года. Некоторые автопроизводители уже заявили, что не планируют снижать цены после восстановления цепочки поставок.

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский добавил, что при дальнейшем росте цен всё больше моделей рискует попасть под повышенный транспортный налог, получивший название налог на роскошь. Он напомнил, что планка стоимости в 3 млн рублей для автомобилей, облагаемых повышенным налогом, была введена в 2014 году. После этого введённая граница ни разу не индексировалась.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в новую редакцию списка автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, в 2022 году могут попасть модели Jeep Compass, Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Hilux, Volkswagen Tiguan R-Line и Haval H9.