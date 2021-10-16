Вашингтон, 16 октября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Группа сенаторов США из Республиканской партии во главе с Марко Рубио призвала администрацию президента США Джозефа Байдена внести в чёрный список производителя смартфонов Honor. Об этом сообщает агентство Reuters.

(сс) Maurizio Pesce Follow Смартфон Honor

В обращении сенаторов говорится, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США. В письме отмечается, что Honor стала новой «рукой китайского правительства», вновь получившего доступ к американским технологиям.

Компания Honor была создана как суббренд китайского гиганта Huawei, который выпускал бюджетные смартфоны. В 2019 году правительство США внесло Huawei в чёрный список, ограничив китайской компании доступ к американскому программному и аппаратному обеспечению.

В 2020 году Huawei продала компанию Honor консорциуму из 30 организаций. Позже в Honor сообщили, что компании удалось восстановить сотрудничество с американскими поставщиками.