Лондон, 16 октября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Два игрока лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм» заразились коронавирусом. Об этом 16 октября сообщает Sky Sports.

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При этом не указывается, что именно из футболистов сдал положительный тест на SARS-CoV-2 и отмечается, что оба игрока 14 октября проводили тренировку в общем составе команды.

Также указывается, что, согласно правилам, они должны перейти на самоизоляцию на срок в десять дней и потому пропустят матчи английской Премьер-лиги с командами «Ньюкасл» и «Вест Хэм», а также встречу Лиги конференций с «Витессом».

Отметим, матча восьмого тура чемпионата Англии между командами «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» состоится 17 октября и начнется в 18:30 по мск.