Берн, 16 октября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В Швейцарии с начала 2021 года скончались по меньшей мере 150 человек после того, как они сделали прививку против коронавируса. Об этом сообщает агентство терапевтической продукции Swissmedic.

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Сообщается, что общее количество сообщений о негативных побочных эффектах после вакцинации от коронавируса в Швейцарии с начала 2021 года превысило 8700. При этом как минимум 150 человек скончались после вакцинации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вакцины против коронавируса, произведенные западные фармацевтическими компаниями, довольно часто дают негативные побочные эффекты. К примеру, в ряде стран было запрещено использовать вакцину о компании Moderna из-за того, что она дает серьезные побочные эффекты на сердце.