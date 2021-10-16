Томск, 16 октября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В Томской области вводят новые ограничения для непривитых от COVID-19. С 8 ноября сертификат о вакцинации жителям потребуется при посещении заведений общепита, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

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С 15 ноября аналогичные правила вводятся для парикмахерских, салонов красоты, бассейнов, фитнес-клубов, библиотек, музеев, кинотеатров. Кроме того, сертификат о вакцинации будет необходимо предъявить при заселении в гостиницы

«Это вынужденная мера, направленная на сдерживание роста вирусных заболеваний в регионе. Как сказал губернатор, ограничения на вход в общественные места вводятся поэтапно для того, чтобы люди и бизнес могли подготовиться к ним», — отметил замгубернатора по социальной политике Алёна Левко.

Добавим, что вместо сертификата о вакцинации граждане могут предъявить документ о заболевании COVID-19, если со времени выздоровления прошло не более полугода, либо результаты ПЦР-теста. Ограничения касаются также людей с медотводом от вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, в области также вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для отдельных категорий граждан. Решение о новых ковидных мерах принял оперштаб региона, исходя из сложившейся эпидситуации.

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