Екатеринбург, 16 октября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. В Свердловской области региональные чиновники будут прививаться от COVID-19 два раза в год. Об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев.

Вакцина «Спутник V»

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Он отметил, что на эту категорию срок действия QR-кодов не распространяется. «Будем смотреть по спискам, кто когда привился», — подчеркнул Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, в целом QR-код действует год. А справка из больницы о вакцинации — шесть месяцев.