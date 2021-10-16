Екатеринбург, 16 октября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. QR-код о вакцинировании человека от COVID-19 действует год. Об этом заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Полученный QR-код

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Поводом стал вопрос одного из жителей региона о том, какой срок действия кода и справки. Глава региона пояснил, что у первого он 12 месяцев, а у второй — шесть.

Отметим, ранее вице-губернатор Павел Креков заявлял о том, что код будет действовать полгода. Во всяком случае, так его поняли представители СМИ. Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области введены чистые от COVID-19 зоны.