Тегеран, 16 октября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. 15 октября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране увеличилось до 123 695, причем 197 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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«Еще 197 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 123 695», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 11 857 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1591 человек госпитализирован. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 294 981 пациент из общего числа 5 765 904 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В заявлении подчеркивается, что 4924 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 47 713 258 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.