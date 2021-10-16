Вашингтон, 16 октября, 2021, 07:38 — ИА Регнум. Въезд в США для иностранцев, непривитых полностью любой из одобренных вакцин от коронавирусной инфекции, будет запрещен с 8 ноября. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента страны Нед Прайс 15 октября в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По его словам, речь идет о препаратах, согласованных для применения Управлением по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами США (FDA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Ранее указанную информацию распространило агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме. Российская вакцина «Спутник V» в указанный перечень не входит.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) разрешил смешивать вакцины разных производителей при первой и второй прививках от COVID-19 для иностранных граждан.