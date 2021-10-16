Бали, Индонезия, 16 октября, 2021, 07:30 — ИА Регнум. Как минимум три человека стали жертвами землетрясения на индонезийском острове Бали. Об этом 16 октября сообщает агентство Kyodo.

aitoff Землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло около 04:17 по местному времени в восточной части курортного острова Бали. Эпицентр подземных толчков находился в 43 км на северо-восток от Денпасара, административной столицы Бали, где проживает более 897 тыс. человек. Очаг землетрясения располагался на глубине десяти километров.

По данным национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, не менее трех человек погибли, ещё семеро получили серьезные ранения, в том числе в результате обрушения здания. Как минимум в трёх местах произошли оползни.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух землетрясениях, которые произошли за сутки в Индонезии.